Метод таксиста: эксперт раскрыл, как выбрать хороший китайский автомобиль в 2026 году

Сегодня продукция китайского автопрома формирует почти половину первичного рынка в России, уверенно удерживая вторую строчку в рейтингах продаж. Несмотря на то что еще недавно экспертное сообщество скептически оценивало ресурс и качество «поднебесных» брендов, ситуация в корне изменилась. Оправдана ли покупка нового автомобиля из КНР в реалиях 2026 года — разбиралось интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Российский авторынок продолжает жить по законам Поднебесной. По итогам 2025 года китайские бренды Haval и Chery реализовали 173,3 тысячи и 99,8 тысячи автомобилей соответственно, уверенно заняв второе место после LADA. В феврале 2026 года ситуация не изменилась: россияне по-прежнему голосуют рублем за продукцию АвтоВАЗа, а следом идут Haval, калужский TENET, белорусский Belgee и Geely. Вот только, как выяснилось, отечественного в этом списке почти ничего нет.

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр расставил точки над i: TENET и Belgee — это те же китайские Chery и Geely, только собранные на заводах в России и Беларуси. Российским автомобиль станет лишь тогда, когда его от идеи до воплощения сделают отечественные инженеры. Такого пока не существует.

Вопрос качества машин из КНР по-прежнему будоражит умы покупателей. Эксперты сходятся во мнении: однозначного ответа, стали ли они лучше, нет. Автоэксперт Андрей Осипов напоминает про турбированные моторы, ресурс которых ограничен 150-200 тысячами километров. Плюс вечная головная боль — запчасти, которые без дилера не найти. Хайцеэр подтверждает: старые болячки лечат, но появляются новые. Правда, заводы в России и Беларуси пытаются адаптировать машины под местные реалии: усиливают антикоррозийную обработку, ставят атмосферные моторы и обещают решить вопрос с запчастями.

Но как выбрать надежный вариант среди десятков предложений? Хайцеэр советует присмотреться к таксистам. Если таксопарки закупают одни и те же модели снова и снова, значит, машина прошла проверку пробегом и имеет понятные болячки с понятным лечением. Бренд Tank, по мнению эксперта, показал себя хорошо, но это специфичная и дорогая техника. TENET и Belgee пока слишком молоды для статистики, но продажи говорят сами за себя.

Любопытный парадокс: семья со средним достатком сегодня чаще выбирает китайский автомобиль, а не отечественный. Хайцеэр объясняет это просто: у китайцев больше опций, интереснее дизайн и потребительские свойства. LADA, несмотря на господдержку, якобы теряет позиции. Сам же эксперт, если бы выбирал, предпочел бы иномарку не из Китая, но с реальным пробегом до 40-50 тысяч километров. Вопрос лишь в том, где такую найти.

