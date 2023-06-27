МИД РФ рассказало, как путешествовать через Китай

В российском МИД рассказали, как туристы смогут путешествовать через Китай. Об этом сообщило РИА Новости .

Россияне смогут путешествовать транзитом через Китай при определенных условиях, не оформляя визы. Для этого необходимо не покидать транзитную зону аэропорта при пересадке на другой рейс, но сделать эту пересадку нужно за сутки, то есть на транзит есть 24 часа.

В остальных случаях российским путешественникам все же потребуется оформить визы. Отметим, что действовавшее в Китае правило, дающее право на безвизовое посещение страны в промежутке от 72 до 144 часов, было приостановлено в начале пандемии коронавируса и до сих пор не возобновлено.