Миллионы просмотров за четыре дня: нижегородские выпускники позвали Лазарева на последний звонок и завирусились

Ученики школы № 47 из Нижнего Новгорода устроили флешмоб, который уже увидели миллионы. Выпускники записали видеообращение к певцу Сергею Лазареву, приглашая его на свой последний звонок, и опубликовали его в соцсети. Ролик мгновенно разлетелся по сети.

Автором идеи стала ученица Анастасия Шаповалова. В обращении школьники рассказали, что их праздник состоится 26 мая в десять часов утра, а школа находится напротив Дворца спорта, где как раз в эти дни у артиста запланированы концерты. Выпускники признались, что визит Лазарева стал бы для них огромным подарком.

За четыре дня пост набрал 5,3 миллиона просмотров и более семи тысяч комментариев. Пользователи сети массово отмечали поп-исполнителя в надежде, что он увидит приглашение. Сам Лазарев пока не ответил.