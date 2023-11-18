Милонов назвал россиянам оптимальное число детей для гармонии в семье

Для максимально гармоничного развития семьи в российском обществе, не имея ввиду демографические показатели, в ней должно быть пять и более детей, уверен зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства и материнства Виталий Милонов.

Рассуждая с журналистами радиостанции «Говорит Москва», законодатель подчеркнул, что давая подобный совет предпочитает опираться исключительно на собственный опыт. К слову, у самого Виталия Милонова в семье шесть детей, причем дочь Евдокия является приемной.

«Исходя из личного опыта — от пяти и больше. В таких условиях семья более гармонично развивается, тогда и детям хорошо и нескучно, не сидят они одинокие и несчастные, не надоедают родителям, а родители не делают из них баловней, не пытаются в них реализовать нереализованные собственные желания», — пояснил он.

В продолжение темы Милонов обратил внимание, что, рассуждая о количестве детей, вести беседы о рождении в контексте демографии — не совсем уместно.