Российские боевые расчеты противоракетной обороны около 22.00 вечера в четверг, 121 декабря, сбили вражеский беспилотник, залетевший на территорию Курской области.

Как сообщает Минобороны РФ, ВСУ намеревались атаковать ряд инфраструктурных объектов, расположенных в регионе.

«Около 22.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», - сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

О каких-либо повреждения на земле и пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Хмельницкой и Черкасской областях. В Киевской области бомбежка в районе Белой Церкви. В Миргородском районе Полтавской области зенитная ракета ВСУ по ошибке угодила в жилой дом.