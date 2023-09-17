Минобороны: украинские беспилотники второй раз за ночь попытались атаковать Крым

«С 1.45 до 2.20 мск пресечена очередная террористическая атака киевского режима по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым», - рассказали в ведомстве.