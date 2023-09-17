Минобороны: украинские беспилотники второй раз за ночь попытались атаковать Крым
Фото: [Евгений Черненко / Подмосковье Сегодня]
Над северо-западным и восточным побережьями Крымского полуострова сбиты четыре вражеских БПЛА, проинформировали в Министерстве обороны России.
Там рассказали, что в ходе ликвидации украинских беспилотников обошлось без пострадавших среди мирного населения и разрушений на земле.
«С 1.45 до 2.20 мск пресечена очередная террористическая атака киевского режима по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым», - рассказали в ведомстве.
Напомним, ранее план «Ковер» экстренно введен во всех аэропортах Москвы из-за угрозы атаки вражеских БПЛА.