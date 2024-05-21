Минск уходит под воду: на столицу Белоруссии обрушился мощнейший ливень

В столице Белоруссии Минске вечером в понедельник, 20 мая, произошел сильный ливень, последствия которого серьезно отразились на движении общественного транспорта. Как сообщается в официальном аккаунте местного метрополитена, дождевая вода начала заливать даже станции метро, проникнув через грунт.

Сообщается, что временно приостанавливалось движение поездов сразу не нескольких станциях в центре Минска.

«В связи с сильным ливнем произошло протекание воды со сводов станции метро "Площадь Ленина". Работниками метрополитена принимаются меры по устранению нештатной ситуации», — говорится в сообщении.

Минсктранс сообщил также о сильном подтоплений улиц, на которых буквально встали автобусы и троллейбусы. К настоящему времени непогода стихла, однако на улицах белорусской столицы текут самые настоящие реки.

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