Сильный ливень с градом привел к потопу в Краснодарском крае

В Краснодарском крае разгулялась стихия в виде мощного ливня с градом, которая привела к затоплению домов местных жителей. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что особенно пострадал город Лабинск, где весьма затопило городские улицы, а также пошел град. Это уже не первый град в регионе: на минувшей неделе он выпал в Анапе и ее окрестностях.

Ранее сообщалось, что также сильный град прошел и в Московской области. На этой неделе в регионе также установилась летняя погода, весна считается завершенной, однако с середины недели также ожидаются ливни.