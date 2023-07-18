Минтранс Подмосковья призвал водителей соблюдать ПДД в связи с ухудшением погоды

В Подмосковье прогнозируется ухудшение погоды, включая дожди, грозу и сильный ветер. В связи с этим областной Минтранс напомнил гражданам о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

В ведомстве призвали водителей соблюдать дистанцию и не превышать скорость, а также не отвлекаться во время движения и быть внимательными в местах скопления пешеходов. Автовладельцам также не рекомендуют оставлять машины в местах, расположенных вблизи ветхих конструкций и деревьев.

Пешеходов также призвали соблюдать осторожность. Им советуют носить световозвращатели в вечернее время, ожидать транспорт на посадочных площадках и платформах, не переходить дороги и ж/д пути вне пешеходных переходов и не убедившись в том, что на пути нет приближающихся машин.