Минцифры проведет семинары на тему интернет-мошенничества

В Минцифры России сообщили, что ввиду участившихся случаев интернет-мошенничества и телефонного мошенничества в рамках информационного онлайн-проекта «Перезвони Сам» проводятся обучающие семинары в очном и онлайн формате.

Главным приоритетом проекта является обеспечение граждан и их близких актуальной информацией о возможных схемах мошенничества в различных сферах жизнедеятельности и предоставление полезных инструментов противодействия таким ситуациям. Тематики вебинаров затрагивают широкий спектр проблем. Кроме того, слушатели могут задать вопрос экспертам вебинара.

Так, семинар «Как не стать связующим звеном в преступной цепи поневоле?» доступен здесь. С занятием на тему «Безопасные покупки и продажи в интернете: как избежать мошенничества?» можно ознакомиться по этой ссылке. Семинар «Продлите договор обслуживания сим-карты или останетесь без связи. Схема мошенников под видом операторов связи» представлен здесь, «Мошенничество в гейминге: как распознать злоумышленников и обезопасить себя в онлайн-играх» доступен здесь.

Также во «ВКонтакте» 30 июня в 11:00 состоится вебинар на тему «Мошенничество с использованием дипфейк-технологий: как не стать жертвой обмана?». Эксперты расскажут, на что обратить внимание при получении аудио или видео, чтобы распознать мошеннические действия. Участники мероприятия на примерах из реальной жизни узнают, как отличить сообщение от друга или коллеги от попытки обмануть, научатся надежным способам защиты своих данных, получат простые и действенные советы. Кроме того, спикеры расскажут о современных методах проверки подозрительных сообщений: аудио, текстов и присланных файлов, способствующие выявлению признаков обмана, на которые следует обратить внимание.

Реальные истории из жизни, четкие инструкции и советы от экспертов о том, как не стать жертвой мошенников в различных сферах жизни, собраны в одном месте на сайте проекта. Об основах личной информационной безопасности можно узнать на информационных ресурсах программы кибергигиены здесь и здесь.