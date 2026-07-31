Минус ₽4,5 млн из-за унитаза: житель Солнечногорска поплатился за свою хитрость

В поселке Поварово городского округа Солнечногорск владельцу частного дома перекрыли водоотведение из-за долга, превысившего ₽4,5 млн. Мужчина подключился к центральной канализации без договора с ресурсоснабжающей организацией и накопил огромную задолженность. Теперь дело может перейти в суд, пишет REGIONS .

Собственник дома на улице Зеленоградская пользовался централизованной канализацией без официального соглашения с ГУП МО «Солнечногорское ЖКХ». Незаконная врезка позволяла сливать стоки, но платить за услугу владелец не спешил. В результате сумма долга перевалила за 4,5 млн рублей.

Ресурсоснабжающая организация приняла жесткие меры — ограничила прием сточных вод. В администрации округа подчеркнули: водоотведение — это коммунальная услуга, средства от которой идут на содержание инфраструктуры и обеспечение санитарной безопасности. Заместитель главы округа Никита Иванов добавил, что при готовности к диалогу должнику могут предложить рассрочку и упрощенное оформление договора.

Юрист Александр Невзоров обратил внимание, что вина может лежать не только на текущем владельце. Если новый собственник приобрел дом с уже существующей нелегальной врезкой, он тоже рискует. Чтобы узаконить коммуникации, нужно подать заявление в ресурсоснабжающую организацию. Специалисты проверят подключение на соответствие нормам, после чего составят акт и заключат договор.

В округе сейчас ведется активная работа по выявлению подобных незаконных подключений. В случае отказа от оплаты долга дело будет передано в суд.