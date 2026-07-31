Роды под капотом: житель Наро-Фоминска нашел кошачье семейство в своей Мазде

Вечером во дворе дома на улице Полубоярова в Наро-Фоминске произошла необычная история. Бездомная кошка забралась под капот припаркованной Mazda и родила котят — буквально за несколько минут до того, как к машине подошел владелец. Мужчина не стал выгонять семейство, и к утру кошка сама перенесла выводок в безопасное место, узнал REGIONS .

Автовладелец Алексей услышал тонкий писк из-под крыла иномарки, когда уже собирался сесть за руль. Сначала подумал на мышь или птицу, но, подняв капот, увидел прямо на блоке цилиндров кошку с новорожденными котятами. Мужчина признался, что растерялся: выгнать только что родившую и испуганную мать с малышами на холодный асфальт рука не поднялась. Посовещавшись с супругой, семья решила оставить машину в покое на ночь. Утром кошка сама аккуратно перенесла выводок в сухой подвал соседнего дома.

Ветеринарный врач Анастасия Ковалева пояснила: уличные кошки часто выбирают подкапотное пространство для родов. Там сухо, нет ветра, а остывающий двигатель долго сохраняет тепло. То, что роды начались именно перед приходом владельца, — совпадение, животное просто искало укрытие в самый уязвимый момент.

Специалист одобрила действия Алексея: не создавать паники, не трогать котят руками и дать кошке успокоиться — самое правильное решение. Если животное утром самостоятельно унесло потомство, значит, роды прошли без осложнений.

Ветеринар напомнила автовладельцам: в сезон дождей перед запуском мотора стоит слегка постучать по капоту и проверить колесные арки. Простая привычка займет пару секунд, но может спасти жизнь беззащитным животным.