Пауки-гиганты атаковали Балашиху: размеры ползучих достигли 7 см

Жители Балашихи массово делятся в соцсетях кадрами пауков-крестовиков небывалого размера — до 7 см в длину, при том что обычно эти особи не превышают 3–4 см. Местные дачники в замешательстве: опасны ли эти гиганты и что делать тем, кто панически боится паукообразных? Корреспондент REGIONS разбирался с экспертами.

Александр Зацепин из Балашихи снял на видео, как в его палисаднике паук невероятных размеров плетёт полутораметровую паутину. За пару часов конструкция превратилась в полноценную ловушку для мух и комаров. Мужчина признается: за 20 лет дачного стажа он привык ко всем насекомым, но этот экземпляр заставил его отступить. Белый крест на спинке был отчетливо виден, но из-за габаритов дачник заподозрил неладное — а вдруг это опасный тропический мутант?

Биолог и популяризатор науки Сергей Подковальников успокоил: это классический крестовик, абсолютно безвредный для человека. Его яд не способен пробить кожу, а укус сравним с комариным. Паутина же — инженерное чудо, которое помогает дачникам избавляться от надоедливых мошек. Эксперт связал увеличение размеров и численности пауков с аномально теплым и влажным летом в Подмосковье, создавшим для них почти тропические условия.

Для арахнофобов такие встречи становятся настоящим стрессом. Семейный психолог Марина Щеглова посоветовала сначала проанализировать, что именно пугает — размер, форма или внезапность появления. Затем оценить испуг по 10-балльной шкале: это переключает мозг на анализ и снижает эмоциональный накал. Если фобия мешает выезжать на природу, специалист рекомендует пройти индивидуальную консультацию.