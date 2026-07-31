Палка в спине, 15 километров и отказ от вертолета: турист показал, как сэкономить на спасении

32-летний медработник из США Дэвид Чифальди поскользнулся в горах Монтаны, и его трекинговая палка длиной больше метра прошила его насквозь — но вместо вызова вертолета мужчина отказался от помощи и прошел 15 километров до своей машины, чтобы не платить за эвакуацию. Об этом сообщает PerthNow (PN).

Инцидент произошел в горах Биртут на плато «Замерзшая насмерть» — опасном обледенелом участке на пути к Гранитной вершине. Чифальди и двое его друзей преодолевали подъем, когда он поскользнулся. 112-сантиметровая палка для треккинга вонзилась ему прямо в спину и вышла наружу, проткнув тело насквозь. Однако медбрат, работающий в местной больнице, оценил свои ощущения и понял: сильной боли нет, кровотечения тоже, а грудная клетка не задета.

Он предложил друзьям не вызывать спасателей, а спуститься самостоятельно. Поисково-спасательная служба, по его словам, работает бесплатно, но вертолет — платный, и это стало решающим аргументом. Чифальди прошел 15 километров по пересеченной местности с торчащей из спины палкой, добрался до своего автомобиля и отправился в больницу, где как раз работает. Коллеги извлекли инородное тело, и сейчас мужчина чувствует себя хорошо.



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