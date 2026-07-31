Чудо в Албазинском остроге: археологи откопали нетленные мощи монаха XIX века — тело и одежда почти не тронуты временем

В Амурской области археологи сделали сенсационную находку — в центральной части Албазинского острога они вскрыли погребение монаха, который умер в середине XIX века, но его тело и облачение почти не пострадали от времени, сохранившись в удивительном состоянии. Об этом сообщает правительство Амурской области.

Специалисты из разных городов России съехались в Приамурье для исследования легендарного Албазинского острога — первого русского поселения на Амуре. В ходе раскопок на месте старой Свято-Троицкой церкви, сгоревшей в 1860-х, они обнаружили второе по счету захоронение священника. Однако нынешняя находка поразила даже бывалых ученых: мощи оказались нетленными, а ткань на теле и остатки облачения сохранились настолько хорошо, что это редкость для погребений такого возраста.

В гробу вместе с усопшим лежали традиционные церковные атрибуты: Евангелие в переплете с бронзовыми накладками, напрестольный деревянный крест с изображением распятия, а также элементы монашеской одежды. Исследователи предполагают, что это захоронение монаха Льва Конаровского, который скончался в 1881 году.

Рядом с могилой археологи расчистили основание алтарной части храма, возведённого в 1858-м и уничтоженного пожаром всего через несколько лет.



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