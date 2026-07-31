Лицо как зеркало зависимости: нарколог назвала первые внешние признаки алкоголизма, которые выдают с головой

Психиатр-нарколог Мирослава Чернышова раскрыла простые способы выявить развивающийся алкоголизм — по отечному лицу, трясущимся рукам и странным поведением, причем первые звоночки появляются задолго до того, как человек сам признает проблему. Об этом сообщает UfaTime.ru.

Специалист перечислила ключевые признаки, на которые стоит обратить внимание близким. Первое, что бросается в глаза — изменение внешности: одутловатость, стойкое покраснение кожи (особенно на щеках и носу), сосудистые звездочки, тусклый или желтоватый оттенок, ранние морщины и потеря упругости. Чернышова подчеркнула, что такие изменения заметны уже на начальной стадии, когда человек еще считает себя «просто любящим выпить».

К внешним маркерам добавляются физические: тремор рук, повышенная потливость, ухудшение качества сна, провалы в памяти и снижение концентрации. Однако самым тревожным нарколог считает перемены в поведении. Зависимый начинает искать любые поводы для выпивки, теряет контроль над количеством и все чаще не может остановиться, а для достижения привычного опьянения ему требуется увеличивать дозу.

Со временем алкоголь становится главным приоритетом — деньги и время уходят на спиртное в ущерб семье, детям и работе. Человек постепенно выпадает из привычного круга общения, а его старые друзья заменяются собутыльниками.



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