Сфинксы без крыльев: уникальный памятник Подмосковья может получить вторую жизнь

В подмосковной Балашихе готовятся отметить двухсотлетие главной достопримечательности усадьбы Пехра-Яковлевское — загадочных каменных сфинксов, пишет REGIONS . Уникальные для региона фигуры с человеческими лицами и телами львов, лишенные крыльев, привлекают туристов и художников, а местные власти рассматривают возможность включить усадьбу в новую программу благоустройства.

Точный возраст сфинксов краеведы до сих пор не установили, но оценивают его в 150–250 лет. Их появление связывают с обустройством усадебного комплекса при князьях Голицыных в конце XVIII — начале XIX века. Фигуры восседают на полукруглой лестнице-амфитеатре, ведущей к месту, где когда-то находился фонтан. Эта лестница давно стала самой фотогеничной точкой парка — но у нее есть и драматичная страница: до 1980-х годов по краям стояли каменные львы, которых украли, и похитителей так и не нашли.

Сегодня усадьба, несмотря на потрескавшиеся колонны и покосившиеся ступени, остается магнитом для творческих людей. Здесь проходят пленэры Балашихинского художественного союза, снимают клипы и устраивают фотосессии. Председатель союза Виктория Щербакова признается: сфинксы — главный сюжет для художников, хотя она старается рисовать и другие уголки, чтобы показать всю красоту пространства. Особенно живописным это место становится осенью, когда желтая листва добавляет пейзажам глубины.

Жители Балашихи предложили включить благоустройство исторической территории в новую Народную программу. В администрации отметили, что проект находится на рассмотрении — и в случае одобрения сфинксы, как неотъемлемая часть ансамбля, получат шанс на вторую жизнь.