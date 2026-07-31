Три недели до школы: психолог объяснила, как настроить ребенка на учебу без слез

Резкий переход от летней свободы к школьной дисциплине часто оборачивается для детей слезами, истериками и потерей интереса к учебе. Детский и семейный психолог Наталья Наумова в беседе с REGIONS объяснила, почему подготовку к 1 сентября стоит начинать уже в августе и как сделать этот переход плавным и безболезненным для всей семьи.

Начать подготовку к школе стоит за три-четыре недели до 1 сентября. Первый шаг — восстановление режима. Если за лето график сна сбился, возвращаться к ранним подъёмам нужно постепенно: каждые несколько дней будить ребёнка чуть раньше, пока время пробуждения не приблизится к школьному.

Второй этап — плавное погружение в учебу. Наумова советует вспомнить предметы, которые вызывали трудности в прошлом году, и предложить ребенку освежить знания. Важно делать это без давления и принуждения — инициатива должна исходить от него. Можно задавать наводящие вопросы или предложить помощь репетитора, но окончательное решение принимает сам ученик. Достаточно выделить в режиме дня небольшое время для лёгких заданий.

Подготовка школьных принадлежностей тоже работает на настрой. Выбирать форму, обувь и рюкзак лучше вместе, спокойно и без спешки. Когда ребенок сам участвует в выборе, он эмоционально примеряет на себя школьную жизнь и начинает относиться к возвращению в класс позитивнее.

Психолог рекомендует поговорить с ребенком о школе: вспомнить радостные моменты, друзей и праздники. Если вместе с приятными воспоминаниями всплывают страхи — конфликты или боязнь контрольных, — стоит разобраться в этом внутри семьи или обратиться к специалисту. Месяца-полутора достаточно, чтобы проработать тревогу.

Вместо гиперконтроля и давления эксперты советуют использовать личный интерес ребенка. Спросить, какие учебные цели он ставит, помочь выбрать одно-два направления для развития — через экскурсии, выставки или кружки. Учебная жизнь должна стать «раскраской», в которую добавляют яркие события.

Важно хвалить не только за итоговые оценки, но и за усилия, замечать каждый маленький шаг. Ругань и наказания за медленную подготовку исключены — за сопротивлением часто стоит конкретная трудность, и ее лучше решать вместе, а не требовать послушания.

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