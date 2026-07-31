Не хуже лаванды: фотограф раскрыла лучшие локации с цветущей валерьяной в Подмосковье

Август в Подмосковье — время, когда привычные пейзажи преображаются: на влажных лугах и берегах рек расцветает валерьяна, создавая сиренево-розовые ковры. Эти локации пока не избалованы вниманием туристов, в отличие от лавандовых ферм, поэтому здесь легче найти уединение и сделать эффектные снимки. Фотограф Ольга Коростелева рассказала REGIONS , где искать цветущие поля и как получить удачные кадры.

Чаще всего валерьяну можно встретить на влажных лугах, в поймах рек и на заброшенных сенокосах. Ольга Коростелева советует обратить внимание на окрестности Талдомского округа, берега Дубны и Нерской, а также участки в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах. Поскольку это естественные места произрастания, их площадь и расположение могут меняться от сезона к сезону — поэтому стоит сверяться со спутниковыми картами и не бояться съезжать с популярных маршрутов.

Лучшее время для съемки — раннее утро или вечер, когда мягкий свет подчеркивает насыщенные оттенки цветов, а легкий туман добавляет глубины. В полдень солнце слишком жесткое, и кадры теряют выразительность. Для гармоничного снимка специалист рекомендует выбирать однотонную одежду светлых тонов без принтов и использовать длиннофокусную оптику — она поможет передать масштаб цветущего простора.

Эксперт напомнила о бережном отношении к природе: не стоит вытаптывать растения и заезжать на поля на машине. Достаточно использовать уже существующие тропинки и снимать с их края — тогда места останутся красивыми для всех, кто захочет прикоснуться к этому августовскому чуду.