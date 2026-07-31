«Ревущие двадцатые»: в Бронницах открыли памятник летчикам Первой мировой

В сентябре 2025 года в бронницком Мемориальном парке имени Пушкина открыли памятник летчикам 5-й Бронницкой авиароты — участникам Первой мировой войны. Как старинный подмосковный город оказался связан с историей русской авиации и почему монумент выполнен в стиле «ревущих двадцатых», разбирался корреспондент REGIONS .

История бронницкой авиации началась в 1913 году, когда император Николай II подписал указ о формировании 5-й Авиационной роты — первого авиационного соединения в Московском военном округе. Уже весной 1914 года здесь стартовали полеты, а к июлю три авиаотряда были полностью боеготовы. С началом Первой мировой войны летчики и техники ушли на фронт и воевали до 1917-го. Многие погибли — например, Дмитрий Макшеев, которого даже противник похоронил с воинскими почестями. К ноябрю 1917-го из тех, кто начинал в Бронницах, в живых не осталось никого.

Идея мемориала принадлежала заслуженному летчику-испытателю РФ Александру Махалину. Он долго изучал судьбы героев 5-й авиароты и предлагал установить памятник, но не дожил до реализации — скончался в 2017-м. Открытие состоялось 17 сентября 2025 года при поддержке администрации округа, движения «Наследие Империи» и фонда «Наследие».

Трехметровый монумент из бронзы и гранита изображает авиаотряд с гербом Императорского военно-воздушного флота. На фоне — узнаваемый силуэт Бронниц с церковью Успения Пресвятой Богородицы. Лаконичная надпись гласит: «Памяти летчиков 5-й Бронницкой авиароты — героев Первой мировой войны». Строгие угловатые формы отсылают к эстетике 1920-х, а подход к монументу, напоминающий взлетную полосу, подчеркивает авиационную тематику.