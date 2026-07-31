Школьник из Орехово-Зуева разработал ИИ-ассистента для маркетплейса в центре «Сириус»

Ученик лицея из Орехово-Зуева Никита Помыткин вернулся из образовательного центра «Сириус» с готовым прототипом интеллектуального ассистента для маркетплейсов. Разработка под названием OzonAI, созданная в составе межрегиональной команды, уже привлекла внимание экспертов Ozon Tech — они не исключают, что отдельные решения школьников могут появиться в реальных сервисах, пишет REGIONS .

Никита попал в «Сириус» через конкурс «Большие вызовы» — до этого он занимался в региональном центре «Взлет» и даже стал призером областного этапа с Telegram-ботом Memeseach для поиска медиаконтента. В Сочи школьник вошел в проектную группу, где вместе с ребятами из Московской области, Нижнего Новгорода, Сочи и Иркутска решал амбициозную задачу — модернизировать поиск товаров на крупных e-commerce платформах.

За три недели команда создала прототип OzonAI. В отличие от стандартных чат-ботов, система умеет анализировать контекст, вести живой диалог, уточнять характеристики и самостоятельно формировать точные запросы. На фестивале научно-технологических разработок проект вызвал интерес у специалистов Ozon Tech — они высоко оценили уровень подготовки школьников и отметили, что некоторые архитектурные идеи могут пригодиться при доработке пользовательских сервисов.

Помимо работы над кодом, участники слушали лекции звезд российской науки — профессоров Андрея Райгородского, Алексея Савватеева и Андрея Себранта, которые рассказывали о трендах в математике и машинном обучении.

Никита признается: главный результат смены — не только углубленные знания в ИИ, но и опыт работы в команде с единомышленниками, а также возможность увидеть, как абстрактные алгоритмы превращаются в реальные продукты. Теперь лицеист планирует развивать новые проекты и готовиться к конкурсам следующего года.