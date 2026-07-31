Золотое правило кофемана: эндокринолог назвала дозу, после которой бодрость превращается в яд

Эндокринолог Зухра Павлова раскрыла два простых, но критически важных условия, превращающих кофе из потенциального врага в союзника сердца и мозга — при соблюдении этих нюансов напиток не навредит, а наоборот, подарит заряд бодрости без последствий. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач напомнила о главном правиле — количестве. Оптимальная и безопасная норма для взрослого человека, по данным большинства исследований — не более четырех стандартных чашек в день. Именно на этом рубеже заканчивается доказанная польза для сердечно-сосудистой и нервной систем, а превышение порога, наоборот, увеличивает риски.

Второй нюанс касается состава. Павлова подчеркнула: полезен только черный кофе без каких-либо добавок. Сахар, сиропы, мед, сливки и прочие сладости мгновенно превращают диетический напиток в высококалорийный десерт, который создает избыточную нагрузку на печень и способствует развитию ожирения. По словам эндокринолога, многие даже не осознают, сколько лишних калорий они выпивают вместе с ароматным латте или капучино.



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