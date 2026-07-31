Макрон стянул войска и дроны к границе с Испанией: Европа готовится к обороне от волны беженцев

Французский президент Эммануэль Макрон объявил о развертывании армейских подразделений, самолетов и дронов на границе с Испанией — это реакция на коллапс в испанском анклаве Сеута, куда за сутки хлынули почти 50 тысяч нелегалов. Об этом сообщает Lenta.ru.

Макрон подтвердил, что на границу между двумя странами переброшены четыре подразделения сил быстрого реагирования, авиация и беспилотники. Глава государства также созвонился с испанским премьером Педро Санчесом, заверив в солидарности и готовности предоставить любую необходимую помощь. Решение принято на фоне резонансных событий в Сеуте — испанском эксклаве на побережье Африки, где минувшей ночью 49 тысяч мигрантов прорвались через границу с Марокко вплавь и по суше.



Ранее еврокомиссар Бруннер отрицает продвижение мигрантов из Сеуты в страны ЕС.