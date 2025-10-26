Минздрав обновил правила гинекологической помощи

Минздрав России обновляет порядок оказания медицинской помощи в области акушерства и гинекологии. Согласно изменениям, беременные женщины обязаны как минимум дважды пройти консультацию у медицинского психолога, сообщает Стационар-Пресс .

Женские консультации получают новые функции: проведение диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья, открытие Школ репродуктивного здоровья и Школ беременных, а также консультации семей, планирующих детей.

Дополнительно закрепляется необходимость проведения неинвазивного пренатального тестирования для выявления хромосомных аномалий у плода с использованием анализа внеклеточной ДНК по крови матери.

Изменения направлены на повышение качества медицинской помощи, профилактику осложнений и более всестороннюю поддержку женщин на этапе планирования беременности и в период вынашивания ребенка.