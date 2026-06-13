Прощай американский клен: как изменится облик любимых парков столицы после одного решения

Руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева сообщила о планах по ликвидации американского клена в Москве. Данный вид растений внесен в список опасных и инвазивных. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

По словам Урожаевой, городские власти определили 32 вида растений-паразитов, которые представляют угрозу для местной экосистемы. В первую очередь специалисты будут бороться с борщевиком и кленом ясенелистным. Программа по замене этих деревьев на нативные виды, свойственные для широколиственных лесов московского региона, рассчитана на десять лет.

Власти намерены придерживаться сдержанного регулирования: за растениями, которые пока не угрожают экологии напрямую, будут наблюдать, однако их высадку запретят полностью.