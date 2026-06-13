«Что я вам сделала, люди?»: Седокова призналась, что боялась вызывать такси после смерти бывшего мужа

Певица Анна Седокова, известная по хиту «Шантарам», пережила глубокую личную драму и впервые откровенно рассказала о том, через что ей пришлось пройти. Артистка объяснила, почему в какой-то момент ей захотелось спрятаться ото всех и прекратить общение с внешним миром, сообщил The Voice.

«У меня был непростой прошлый год, и я очень была закрытая от всего. Когда про тебя снимают тысячу передач на всех главных каналах. Кто-то пиарился, кто-то зарабатывал любовь, человеческую симпатию», — поделилась Анна.

Анна Седокова рассказала, что столкнулась с настоящей травлей со стороны окружающих после смерти бывшего супруга — баскетболиста Яниса Тиммы. Певица призналась, что в то время остро реагировала даже на самые обыденные и банальные вещи. Ее состояние, по ее собственному признанию, дошло до того, что она боялась совершать элементарные действия — например, вызвать такси, чтобы куда-то поехать.

«Я вызывала такси и думала, что меня высадят, и никто не будет везти меня, потому что меня весь мир ненавидит. Ты думаешь: "Что я вам сделала, люди?"» — объяснила Седокова в премьерном выпуске второго сезона реалити-шоу «Мастер игры».

По словам исполнительницы, ей удалось взять себя в руки и справиться с отчаянием только благодаря детям, которых у нее трое. Именно они стали для нее главным стимулом двигаться дальше. При этом певица категорически не согласна с распространенным мнением о том, что время способно исцелить любые душевные раны.

Ранее сообщалось, что певица Бузова после операции выложила в Сеть фото травмированной ноги.