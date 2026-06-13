Ошибка массажиста стоила зрения: во Вьетнаме российская туристка лишилась глаз

27-летняя жительница Санкт-Петербурга по имени Дарья рассказала о трагическом случае, произошедшем с ней во время отдыха во Вьетнаме. Из-за ошибки мастера во время сеанса массажа ног девушка столкнулась с временной слепотой. Об этом BAZA рассказала 27-летняя петербурженка Дарья, пишет Газета.ру.

По словам пострадавшей, перед началом процедуры она откинулась в кресле и уперлась затылком в спинку. После завершения массажа Дарья обнаружила, что практически ничего не видит. В течение двух часов зрение было ограничено лишь световыми пятнами и размытыми силуэтами, что помешало ей самостоятельно вызвать такси. Зрение частично восстановилось спустя некоторое время, поэтому девушка не обратилась за помощью к местным врачам.

Однако, когда спустя полгода она все же посетила офтальмолога в России, выяснилось, что из-за длительного нахождения головы в неудобном положении произошло пережатие сосудов и нарушение кровоснабжения глаз. В результате у девушки усилился астигматизм, а зрение упало с минус 1,5 до минус 2 и минус 2,25. Врачи объяснили, что шансы на исправление ситуации были гораздо выше при немедленном обращении за медицинской помощью.