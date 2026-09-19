Почти треть избирателей Подмосковья проголосовала к середине дня

К 15:00 на территории Московской области проголосовали 33,02% избирателей. Об этом свидетельствуют данные Мособлизбиркома на текущий момент.

К 15:00 на территории Московской области проголосовали 33,02% избирателей. При этом дистанционное электронное голосование (ДЭГ) показало куда более впечатляющий результат — 80,60%. На избирательных участках явка составила 26,60%.

Напомним, в России с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы РФ IX созыва. Состав парламента определяют на ближайшие пять лет. В федеральные списки вошли десять партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Родина».

Жители Подмосковья параллельно решают судьбу региона — они голосуют за депутатов Мособлдумы VIII созыва.

В Московской области открыто 3 925 избирательных участков. Все три дня они работают с 08:00 до 20:00. Те, кто не может прийти на участок по состоянию здоровья или другой уважительной причине, вправе проголосовать на дому. Для этого нужно подать заявление до 14:00 20 сентября, связавшись с избирательной комиссией.

Ранее сообщалось, что парламентарий из Казахстана оценил организацию выборов в Подмосковье.