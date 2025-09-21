Мизулина назвала «Интервидение» победой России над «западной грязью»
Мизулина: люди устали от мужиков в платьях на экранах
«Интервидение» — большая победа России и традиционных ценностей. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета (ЛГИ) Екатерина Мизулина.
По ее словам, мероприятие стало ответом на «культурную экспансию насквозь прогнившей западной идеи» и альтернативой для миллиардов людей, уставших от «грязи и извращений на экранах».
«Миллиарды людей, которые не хотят видеть грязь и извращения с экранов. Люди, которые устали от мужиков, переодетых в платья. От всего этого абсурда», — отметила она.
Мизулина подчеркнула, что Россия как инициатор глобального музыкального конкурса может гордиться своей ролью в продвижении традиционного искусства.
Напомним, победителем «Интервидения» стал вьетнамский артист Дык Фук, исполнивший песню Phu Dong Thien Vuong и набравший 422 балла по результатам зрительского голосования.
