Мизулина назвала «Интервидение» победой России над «западной грязью»

«Интервидение» — большая победа России и традиционных ценностей. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета (ЛГИ) Екатерина Мизулина.

По ее словам, мероприятие стало ответом на «культурную экспансию насквозь прогнившей западной идеи» и альтернативой для миллиардов людей, уставших от «грязи и извращений на экранах».

«Миллиарды людей, которые не хотят видеть грязь и извращения с экранов. Люди, которые устали от мужиков, переодетых в платья. От всего этого абсурда», — отметила она.

Мизулина подчеркнула, что Россия как инициатор глобального музыкального конкурса может гордиться своей ролью в продвижении традиционного искусства.

Напомним, победителем «Интервидения» стал вьетнамский артист Дык Фук, исполнивший песню Phu Dong Thien Vuong и набравший 422 балла по результатам зрительского голосования.

Ранее российский певец Ярослав Дронов (более известный как SHAMAN) объявил о неожиданном решении со сцены на «Интервидении».