SHAMAN объявил о неожиданном решении со сцены на «Интервидении»

Исполнитель SHAMAN принял решение не участвовать в конкурсной программе международного музыкального конкурса «Интервидение». Как передает корреспондент ТАСС, певец попросил жюри не оценивать его выступление.

Как сообщил сам исполнитель, такое решение продиктовано законами гостеприимства — поскольку конкурс проходит в России, он считает неэтичным претендовать на победу. SHAMAN подчеркнул, что рассматривает свое выступление как творческий подарок зрителям и участникам фестиваля, а не как конкурсную работу.

«Я понимаю, что по законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу. Я прошу многоуважаемых членов жюри не оценивать сегодняшнее мое выступление», — сказал исполнитель со сцены.

Несмотря на отказ от участия в голосовании, артист исполнил свою песню «Прямо по сердцу» в рамках программы мероприятия.

Напомним, что помимо Ярослава Дронова на сцене выступят артисты более 20 стран.

Ранее сообщалось, что Путин обратился к участникам «Интервидения» в Москве перед стартом финала конкурса.