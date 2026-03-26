«Мясо или бумага?»: Роскачество проведет тотальную проверку бургеров

Руководитель Роскачества Максим Протасов в беседе с РИА Новости сообщил, что ведомство проведет исследование бургеров в наступившем году. Это решение было принято в ответ на многочисленные обращения граждан.

«На 2026 год у нас запланировано исследование бургеров. Достаточно много потребителей обращалось к нам с этой просьбой, в связи с тем, что на рынок приходят новые сети, продающие данную продукцию», — пояснил Протасов.

Глава организации уточнил, что экспертам предстоит оценить реальное качество продукции: выяснить, насколько достоверна информация о составе сырья, указанная на упаковке, а также выявить возможные технологические нарушения при производстве.

Ранее сообщалось о том, что в школах Екатеринбурга в меню ввели бургеры и роллы с горбушей.