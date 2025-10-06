Могут ли уволить за лайк в соцсетях? Да, если в трудовом договоре есть эта «спящая» статья

Использование корпоративного интернета для личных нужд, таких как просмотр социальных сетей и общение в мессенджерах, может быть квалифицировано как дисциплинарный проступок. Об этом в интервью RT заявил Александр Хаминский, юрист, возглавляющий Центр правопорядка в Москве и Московской области.

По словам эксперта, ключевым условием является позиция работодателя, который должен четко прописать в трудовом договоре или внутренних регламентах, что служебный интернет-трафик и компьютерное оборудование предназначены исключительно для выполнения служебных задач. В случае игнорирования этого правила сотрудник может столкнуться с применением дисциплинарных мер, самой строгой из которых является расторжение трудового договора.

«В случае нарушения таких запретов работник может быть подвергнут дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения», — сказал собеседник, отметив, что увольнение является крайней мерой.

Ранее сообщалось о том, что более 50% россиян держатся на работе из-за хорошего коллектива и атмосферы.