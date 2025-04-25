Молодежь Подмосковья пригласили поучаствовать в программе «ГосСтарт»

Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ, Министерством науки и высшего образования РФ и Правительством Нижегородской области реализует Всероссийскую программу сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт».

Программа реализуется по шести направлениям: «ГосСтарт.Диалог», «ГосСтарт.Стажировки», «Мастерская государственной и муниципальной службы», «Молодежные советы», «Доброслужащий», «ГосСтарт.Политика».

Одно из направлений — «ГосСтарт.Стажировки». В его рамках реализуются неоплачиваемые стажировки в федеральных государственных органах, исполнительных органах субъектов РФ, а также в органах местного самоуправления для молодежи в возрасте от 18 до 35 лет с целью повышения привлекательности государственной и муниципальной службы.

28 апреля откроется регистрация на региональный этап направления. Она продлится до 30 мая. С 31 мая по 7 июля будут рассматривать поданные заявки. Стажировки пройдут с 7 июля по 29 августа. Подать заявку можно через федеральную государственную автоматизированную информационную систему «Молодежь России».