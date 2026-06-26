«Нельзя Кощея делать банкиром»: режиссер «Усатого няня» раскритиковал современные сказки

Режиссер Владимир Грамматиков, известный по фильму «Усатый нянь», высказался о современных экранизациях известных сказок. Его слова передает aif.ru.

На международном кинофестивале «Литература и кино», президентом которого является постановщик, он подверг критике новые интерпретации традиционных сюжетов.

«Нельзя осовременивать русские народные сказки. Нельзя Кощея делать банкиром, теряется весь смысл сказки. Весь смысл в том, чтобы в сказке найти актуальное сегодня», — заявил Грамматиков.

Режиссер также отметил, что некоторые его коллеги ошибочно полагают, будто визуальные эффекты важнее содержания.

«Достаточно добавить CG, и вроде бы сказка современно звучит, но они теряют смысл. Сказка — ложь, да в ней намек», — добавил он.

Ранее сообщалось о том, что фильм режиссера Фредерика Феллини «Восемь с половиной» вновь покажут в РФ.