Трамп обвинил Иран в нарушении перемирия, но не сказал, ответят ли США

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Иран нарушает режим прекращения огня. При этом он не уточнил, будут ли Соединенные Штаты предпринимать ответные действия. Об этом сообщает ТАСС .

На вопрос журналистов о возможных шагах против исламской республики Трамп ответил: «Вы узнаете». Он также отметил, что Ирану «не следует этого делать» — речь идет об атаке беспилотников на судно в Ормузском проливе, которая произошла в четверг. Американский лидер подчеркнул, что о его ответе станет известно позднее.