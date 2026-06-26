Выезд детей из «Артека» завершен
Минпросвещения РФ сообщило о вывозе детей из «Артека» после приостановки смен
Мероприятия по организованному вывозу детей из международного детского центра «Артек» завершены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения России.
Детей отправили домой и в оздоровительные лагеря Краснодарского края. Это связано с временной приостановкой летней оздоровительной кампании в Крыму. Ситуация находится на личном контроле министра просвещения Сергея Кравцова.