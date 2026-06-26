В подконтрольной Киеву части Запорожской области в шестой раз за день раздались взрывы
В подконтрольной Киеву части Запорожья в шестой раз за день прогремели взрывы
В подконтрольной Киеву части Запорожской области в шестой раз за сутки прогремели взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу подчиненной украинским властям областной администрации Ивана Федорова.
Ранее о взрывах в регионе сообщалось уже пять раз. В настоящее время на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога.