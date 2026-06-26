Угрозу атаки БПЛА объявили в трех городах Краснодарского края
ТАСС: угрозу атаки БПЛА объявили в Новороссийске, Туапсинском округе и Анапе
В Краснодарском крае в нескольких городах объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.
В Новороссийске опасность БПЛА объявил глава города Андрей Кравченко. Позднее аналогичные сообщения появились в Туапсинском округе — там режим беспилотной опасности ввел глава муниципалитета Сергей Бойко. Также угрозу атаки дронов подтвердили в мэрии Анапы.