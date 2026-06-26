При строительстве мусороперерабатывающих объектов в Дагестане похищено более 82 млн рублей

В Дагестане руководители республиканского экологического оператора и двух фирм похитили более 82 миллионов рублей, выделенных на создание и эксплуатацию мусороперерабатывающих объектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по СКФО.

Деньги предназначались для строительства объектов по обработке, обезвреживанию, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов в Хасавюртовском, Карабудахкентском, Кумторкалинском и Дербентском районах. По версии следствия, злоумышленники предоставляли документы с ложными данными об объемах выполненных работ, использованных материалах и установленном оборудовании.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе следствия провели 38 обысков в Дагестане, Астраханской области, Санкт-Петербурге, Чувашии, Московской и Воронежской областях. Задержаны шесть человек из числа руководителей подрядных организаций и заказчика. Одному фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.