«Морской гигант в рыбацких сетях». Индийские рыбаки поймали акулу весом пять тонн

Их сети, расставленные недалеко от города Баласор, принесли не просто улов, а настоящего морского гиганта — китовую акулу длиной около девяти метров и массой порядка пяти тонн. Это создание признано крупнейшей из ныне существующих рыб на планете.

Инцидент произошел в среду, 2 декабря. Существенная деталь: колосс был обнаружен всего в двухстах метрах от береговой линии. Столкнувшись с подобной добычей, экипаж судна осознал, что в одиночку справиться не сможет. Для транспортировки исполина на сушу потребовались совместные усилия примерно сотни человек, которые с помощью канатов и верёвок вручную вытянули акулу на песчаный пляж.

Как сообщает местный телеканал Odisha TV, подобный трофей такого размера был пойман в регионе впервые. Появление редкого морского обитателя вызвало настоящий ажиотаж. К берегу стали стекаться как жители близлежащих поселений, так и туристы, чтобы лицезреть чудо природы и сделать памятные фотографии с гигантской рыбой.

