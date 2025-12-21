Мошенники вынудили пенсионерку из Петербурга продать четыре квартиры по фиктивной легенде

В Санкт-Петербурге раскрыты шокирующие детали многоходовой аферы, жертвой которой стала 65-летняя местная жительница. Женщина из Эстонии, занимающая должность заведующей отделением в одной из городских больниц, лишилась четырёх собственных квартир, поверив в легенду, разыгранную преступниками, выдававшими себя за сотрудников силовых структур, пишут в Telegram-каналах.

Всё началось со срочного СМС-сообщения от якобы её непосредственного руководителя — главного врача. В нём говорилось о «спецоперации против мошенников» и незаконных переводах в пользу ВСУ. Чтобы «спасти» свои средства, женщина, следуя инструкциям злоумышленников, сняла со счетов 6 миллионов рублей. Когда же она не стала их переводить, «следователи» перешли к решительным действиям: под психологическим давлением они убедили её срочно продать недвижимость под предлогом переезда к родственникам в Эстонию.

В результате за несколько дней были проданы три квартиры в Василеостровском районе и одна в Петергофе. Общая выручка составила около 31 миллиона рублей, которые женщина, находясь под контролем аферистов, полностью им передала. Осознание произошедшего пришло к потерпевшей лишь спустя четыре месяца, после чего она обратилась в суд с исками о признании сделок недействительными. В качестве ключевого аргумента её адвокаты ссылаются на «состояние аффекта» и манипулятивное давление.

Проведённая судебно-психологическая экспертиза, хотя и подтвердила факт оказания психологического воздействия, заключила, что пенсионерка на момент сделок действовала осознанно и могла понимать значение своих действий. Судебные процессы продолжаются, однако истца на заседаниях не появляется, а оспариваемые договоры купли-продажи пока сохраняют юридическую силу.