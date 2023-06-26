Муниципалитеты Подмосковья получили свыше двадцати мини-погрузчиков за неделю

Еще 13 муниципалитетов в Подмосковье получили 23 дополнительных мини-погрузчика за последнюю неделю, сообщили в областном ГУСТ. Они будут помогать поддерживать чистоту региона.

«Отличительная особенность мини-погрузчиков заключается в их маневренности. Дополнительным существенным плюсом является всесезонность», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

По словам министра, пять единиц техники получили в Щелково, по три — в Раменском и Коломне, по два — в Сергиево-Посадском округе, Серебряных Прудах и Павловском Посаде, по одному — во Фрязино, Солнечногорске, Дмитровском, Дзержинском округах, Шатуре и Лыткарино. Аипова добавила, что выдачу техники продолжат до конца года.