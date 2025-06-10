Музей ОИЯИ открыл двери для детей военнослужащих из Дубны

В Дубне организована отдельная экскурсия в Музей истории науки и техники Объединенного института ядерных исследований для ребят, чьи отцы участвуют в специальной военной операции.

Инициативу поддержали Екатерина Аратова, депутат городского Совета округа от партии «Единая Россия», и Александр Орлов, депутат Московской областной Думы.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

В рамках посещения юные гости узнали об истории создания Объединенного института ядерных исследований, его передовых научных разработках, включая новый ускорительный комплекс NICA, нейтринный телескоп Baikal-GVD и другие инновационные проекты. Ребятам была предоставлена возможность провести ряд простых физических экспериментов и узнать о выдающихся ученых, сделавшими Дубну одним из ключевых научных центров России.

«Снова вместе с этими замечательными ребятами и их семьями мы узнаем историю родного города. Приятно видеть тягу к знаниям у этих детей, они достойное будущее нашей страны, — отметила Екатерина Аратова. — Я и сама каждый раз узнаю много нового и необычного в ходе этих визитов».

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

Это уже не первое мероприятие подобного рода, организованное для детей военнослужащих. Ранее им была предложена экскурсия в Отделение истории создания ракетной техники Музея Дубны. Запрос на подобное культурное времяпрепровождение поступил во время новогоднего приема, организованного главой города Дубны Максимом Тихомировым. Первая подобная экскурсия состоялась в начале февраля.