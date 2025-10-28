Мужчина пропал после укуса ядовитой змеи в прямом эфире

Житель китайского города Шаоян пропал без вести после того, как его в прямом эфире укусила ядовитая змея. Мужчина вел онлайн-трансляцию в социальных сетях, показывая, как выкапывает змей из земли, сообщает « АиФ ».

По данным очевидцев, после укуса он немедленно позвонил в службу спасения, после чего эфир завершился. Мужчину не нашли ни на месте раскопок, ни в больнице. Поисковые мероприятия продолжаются уже два дня.

Друг пострадавшего рассказал, что предупреждал его о возможной опасности, но мужчина не опасался последствий. По информации очевидцев, трансляцию наблюдали более 200 человек, а на аккаунт блогера подписаны около 4 тыс. пользователей.

Ранее прокуратура начала проверку после того, как в доме подростка в Пушкино обнаружили ядовитых змей.