Мужчина с сосиской совершил религиозное насилие над женщиной

В Австрии 66-летний мужчина предстанет перед судом за нападение на мусульманку на рынке в районе Иннфиртель, сообщает Krone.

Инцидент произошел 17 апреля: агрессор сначала оскорблял женщину в хиджабе, выкрикивая антиисламские лозунги, а затем попытался силой засунуть ей в рот свиную сосиску со словами: «Я ем свинину, теперь и тебе придется есть свинину!». После этого нападавший вывернул ей руку, угрожал физической расправой и нанес несколько ударов по лицу.

Обвинение квалифицировало действия мужчины как подстрекательство к ненависти, принуждение и нанесение телесных повреждений. Ему грозит до двух лет лишения свободы за религиозное насилие.

