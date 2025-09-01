Ученого задержали по неожиданной статье после выходки с ежом у школы

Новосибирский ученый, устроивший необычное представление с ежом на школьной линейке 1 сентября, стал фигурантом уголовного дела. Со ссылкой на СК по региону сетевое издание Om1 Новосибирск выяснило подробности инцидента.

Ученому после выходки с ежом у школы предъявили обвинение по статье 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). Инцидент произошел в школе «Горностай» в Академгородке.

Изначально поводом для вмешательства полиции стало нестандартное поведение артиста: во время выступления он несколько раз снимал штаны, что было воспринято инспектором по делам несовершеннолетних как эксгибиционизм. При попытке пресечь нарушение общественного порядка между ученым и сотрудницей полиции произошел конфликт. По версии следствия, обвиняемый нанес ей удар в область грудной клетки, причинив физическую боль и моральный вред.

Известно, что ранее мужчина регулярно устраивал представления у местного фонтана в Академгородке, однако на школьной территории его номер вызвал противоречивую реакцию.

Судьба ежа осталась неизвестной. Несмотря на то, что он ручной, его выпустили на волю.

Ранее сообщалось, что ученого возле школы перепутали с извращенцем и эксгибиционистом из-за пары штанов и ежа.