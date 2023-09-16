Мужчина угнал самосвал в Мурманской области и сбил автобус с туристами, есть погибшие

О произошедшем инциденте со смертельным исходом проинформировали в прокуратуре Мурманской области. Там рассказали, что угнавший грузовик нарушитель не справился с управлением на трассе и врезался в микроавтобус с туристами.

Отмечается, что в результате лобового столкновения погибли четыре человека. Также пострадавшими числятся водитель микроавтобуса и еще три пассажира. Их госпитализировали со множественными травмами и сейчас за их жизнь борются медики.

Допустивший столкновение водитель самосвала отделался легкими ушибами. Он был сразу задержан инспекторами ДПС, его доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении и уголовного дела. Информации о том, были ли нарушитель в нетрезвом состоянии, пока не поступало.