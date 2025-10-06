Мужчина в наручниках сбежал с поста ДПС и попытался скрыться
Полуголый нижегородец в наручниках сбежал с поста ДПС и забежал в автосервис
Согласно информации, предоставленной NN.RU, в Нижегородской области произошел необычный инцидент: мужчина, практически без одежды и в наручниках, совершил побег из пункта дорожно-патрульной службы и предпринял попытку укрыться на территории автосервиса.
«Сегодня утром мужчина сбежал с поста ДПС у Борского моста, добежал до сервиса, а «после убежал в ближайшие заросли». Где он потерял одежду — неизвестно. Мужчину в неадекватном состоянии позже задержали и отвезли в больницу», — сообщается в публикации. Обстоятельства, при которых беглец лишился своей одежды, на данный момент остаются невыясненными.
Опубликованные кадры демонстрируют, как гражданин России, одетый лишь в нижнее белье, проникает внутрь здания автосервиса. Сообщается, что задержанный находился в неадекватном состоянии.
