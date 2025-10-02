Обнаженный мужчина вынес мясо и алкоголь из ресторана

Необычное преступление произошло в столице Южной Кореи, где практически обнаженный злоумышленник проник в заведение общественного питания. Мужчина, одетый только в обувь, похитил из ресторана алкогольные напитки и продукты. Об этом сообщает «Лента.ру» , ссылаясь на The Chosun Ilbo.

Инцидент произошел в Сеуле 29 сентября. Владелец мясного ресторана обнаружил странные следы проникновения. При проверке системы безопасности он обратил внимание, что одна из камер видеонаблюдения была намеренно развернута в сторону. Просмотр архивных записей позволил установить детали произошедшего.

Ночью неизвестный мужчина сумел вскрыть входные двери заведения. Несмотря на отсутствие одежды, преступник действовал достаточно расчетливо. Он предварительно убедился в отсутствии людей внутри помещения, после чего скорректировал положение камеры, создав себе слепую зону.

Добычей злоумышленника стали несколько бутылок соджу — традиционного корейского алкоголя, а также некоторое количество мясных продуктов. В настоящее время правоохранительные органы Южной Кореи занимаются установлением личности и поисками необычного вора.

