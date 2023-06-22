Мужчину с разрывом связки коленного сустава прооперировали в Подмосковье

Тридцатидвухлетний мужчина, подвернувший ногу во время игры в футбол, обратился в Солнечногорскую больницу с жалобами на сильную боль в колене.

Проведенные обследования помогли выявить у пациента разрыв крестообразной связки коленного сустава. Отмечается, что данная патология могла в дальнейшем привести к развитию артроза. Врач-травматолог Андрей Оверченко рассказал, что, в связи с этим было принято решение провести артроскопию коленного сустава. Со слов специалистов, пациент сможет вернуться к привычной жизни уже через месяц, а через год и вовсе выйти поиграть на футбольное поле.

Ранее глава Подмосковья заявил, что в течение этого года в регионе планируется заметно снизить нехватку медицинских кадров.